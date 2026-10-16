ДПС - с нови твърдения в отговор на регионалния министър Иван Шишков във връзка с обществените поръчки за пътни мантинели. От партията заявиха, че ще продължат да събират информация за предполагаеми нарушения и да сезират компетентните институции. Освен това настояха Шишков, финансовият министър Гълъб Донев и вътрешният министър Иван Демерджиев да се явят в Народното събрание и да дадат обяснения за действията си.

Повод за острата реакция станаха изявления на регионалния министър по повод въпросите, които ДПС е внесло в прокуратурата относно предполагаемо оскъпяване на договорите за доставка и монтаж на ограничителни системи по пътищата.

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От политическата формация определиха обясненията на Шишков като опит за отклоняване на общественото внимание от съмненията за нередности. „Опитът на министър Шишков да замете въпросите, които ДПС подаде към прокуратурата за съмнителни схеми за оскъпяване на поръчките за мантинели с твърдения за засегнати икономически интереси, не е нищо друго освен несръчен опит за кризисен пиар“, се посочва в позицията на партията.

Според ДПС зад действията на МРРБ стоят политически и икономически интереси. От партията твърдят, че договори, сключени преди години от Шишков, се прекратяват с цел впоследствие да бъдат възложени отново на по-високи цени и на фирми, които формацията определя като приближени до управляващите. „Явно е, че единствените интереси, които са нарушени, са тези на Шишков и партийната върхушка на „Прогресивна България“, които трескаво се опитват да овладеят всички публични финансови ресурси“, заявяват от ДПС.

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От ДПС подчертават, че ще продължат да сезират институциите, тъй като според тях обществените поръчки за мантинели са пряко свързани с безопасността на движението. „Мантинелите и безопасността по пътищата трябва да бъдат изпълнени и гарантирани по най-сигурния за хората начин“, се казва още в позицията.

Партията отправя и призив към тримата министри да се явят пред депутатите. „Шишков, Донев и Демерджиев да имат мъжеството да се явят пред Народното събрание, за да отговарят за действията и бездействията си, вместо страхливо да се крият и да се изявяват само в контролирана среда и TikTok комуникация“, настояват от формацията.

Какво заяви по-рано Иван Шишков

Новата позиция на ДПС идва след коментар на регионалния министър Иван Шишков по темата за договорите за мантинели, направен в ефира на „Здравей, България“.

Той отхвърли отправените към него обвинения и свърза атаките срещу действията на регионалното министерство със засегнати икономически интереси в пътния сектор. Шишков защити предприетите действия по отношение на договорите, като постави акцент върху необходимостта от контрол върху разходването на публични средства и условията, при които се възлагат дейностите по пътната инфраструктура.

Той коментира и политическите обвинения, свързани с обществените поръчки, като оспори внушенията, че решенията на ведомството обслужват определени фирми.

Редактор: Цветина Петкова