Мантинелите по българските пътища се превърнаха в повод за нова остра политическа конфронтация. ДПС обвинява регионалния министър Иван Шишков, че въведена при служебното правителство методика е позволила оскъпяване на обществените поръчки с до 160%. Той отхвърля обвиненията и на свой ред твърди, че при три договора за райони в Южна България са надхвърлени законовите ограничения за допълнителни плащания. Междувременно започват да възникват и въпроси за качеството на вече монтираните ограничителни системи и автентичността на техните сертификати.

Последният епизод от спора се разигра в кулоарите на Народното събрание, където Шишков и представители на ДПС представиха противоположните си версии за договорите, тяхното оскъпяване и отговорността за разходването на публичните средства.

Шишков за договорите за мантинели: В три района сумите са надвишени с повече от 50%, фирмите са получили парите

Шишков заяви, че вече е представил публично хронологията на обществените поръчки и отново посочи кога са проведени процедурите, подписани договорите и сключени допълнителните споразумения. „Поръчките са правени по времето на правителството на Кирил Петков. Договорите са подписвани от Агенция „Пътна инфраструктура“ по времето на нашия служебен кабинет. Всички анекси са подписвани след това“, обясни министърът.

Според него при три от договорите, обхващащи райони в Южна България, е надхвърлен допустимият размер на увеличение на първоначалната им стойност. „Договорите в трите южни района са надвишавани с над 50%, което означава, че има нарушение на закона“, заяви Шишков.

По думите му това означава, че са възложени допълнителни дейности и са изплатени средства извън законово допустимите граници.

Министърът отправи въпроси и към предишното ръководство на регионалното ведомство, като настоя да бъде изяснено кой носи отговорност за подписаните документи и в чия полза са извършени спорните плащания.

На въпрос в чии интереси са били тези действия Шишков насочи вниманието към засегнатите от сегашните проверки икономически кръгове. Той се позова и на изявления на вътрешния министър Иван Демерджиев, но подчерта, че установяването на евентуални престъпления е задача на разследващите органи, а не на Министерството на регионалното развитие.

Регионалният министър отговори и на обвинението на лидера на ДПС Делян Пеевски, че чрез Шишков и Агенция „Пътна инфраструктура“ се подготвя схема за отклоняване на 1 милиард лева. „Аз лично не знам какви милиарди някой се готви да краде. Нищо не се готвим да крадем“, категоричен беше той.

Шишков допусна, че политическите му опоненти преценяват действията на министерството през призмата на собствените си представи за управлението на публичните средства. „От нашата работа ще произтичат инвестиции и, разбира се, развитие на инфраструктурата. Няма да произтичат кражби“, заяви министърът.

ДПС отрече твърденията на Шишков за мантинелите, настоява трима министри да отговарят пред НС

Според него последните проверки в пътния сектор постепенно разкриват нови обстоятелства за начина, по който са възлагани и изпълнявани определени дейности.

Министърът коментира и обвиненията на ДПС за т.нар. „формула Шишков“, чрез която според партията са били оскъпени обществените поръчки за мантинели. Той потвърди, че първата методика за индексация на строителните договори действително е въведена по време на служебния кабинет, в който е участвал.

Шишков обаче защити решението с тогавашната икономическа обстановка и високата инфлация, която според него е поставила строителните компании в невъзможност да изпълняват договорите си при първоначално определените цени. „Първата методика за индексация е правена наистина от нашия служебен кабинет. Чак пък формула! Благодаря, че някой я оценява по този начин“, коментира той.

По думите му въвеждането на подобен механизъм е било необходимо, за да не спре изпълнението на инфраструктурни обекти. Министърът обаче направи разграничение между първоначалната методика и последващите промени в нея.

Той припомни, че през декември 2025 г., дни след оставката на тогавашното редовно правителство, е бил направен опит за изменение на правилата, което според него е можело да позволи неправомерно разходване на значителни средства чрез индексация на авансови плащания. Като пример Шишков посочи договорите за автомагистрала „Хемус“. Според него методиката за индексация е необходим инструмент в условията на инфлация, но трябва да отразява действителното поскъпване на строителството и да защитава обществения интерес.

Той обвини предишни управляващи, че са се опитвали да променят правилата в полза на определени компании, и свърза реакциите срещу настоящото ръководство с прекратяването на подобни практики.

Шишков обяви, че се проверява и качеството на вече монтираните пътни ограничителни системи. Той съобщи, че продължава проверка дали използваните мантинели разполагат с необходимите изпитвания за безопасност и дали представените за тях сертификати са автентични.

По думите му съмненията за качеството на част от съоръженията са възникнали и след тежки пътнотранспортни произшествия, при които ограничителните системи не са успели да спрат преминаващи през тях тежкотоварни автомобили. „Аз продължавам да очаквам анализа, защото се прави проверка дали имат краш тестове, дали тези мантинели имат истински сертификати“, обясни министърът.

Попитан дали допуска част от документите да се окажат фалшиви, той не направи категорично заключение, като акцентира, че се проверява абсолютно всичко. Той уточни, че при провеждането на обществените поръчки са били представени сертификати, но предстои да бъде установено дали те отговарят на действителността.

Регионалният министър коментира и критиките на Института за пътна безопасност относно временните мантинели и участието на турски фирми, както и обвиненията на ГЕРБ за използването на руска стомана.

Според него тези въпроси са започнали да се поставят особено активно, след като министерството е преустановило закупуването на ограничителни системи от досегашните доставчици.

ДПС с нов отговор на регионалния министър

Малко по-късно от ДПС отново настояха за отговори относно договорите за мантинели. Заместник-председателят на парламентарната група Халил Летифов заяви, че партията вече е сезирала прокуратурата с конкретни данни за предполагаемо значително оскъпяване на обществените поръчки. Той обвърза увеличението на стойностите с методиката, приета от Министерския съвет по време на служебното управление на Гълъб Донев, когато Иван Шишков е бил регионален министър.

„Магическата формула представлява оскъпяване до 160%“, заяви Летифов.

Според него последните обяснения на Шишков потвърждават, че подобна методика съществува и е била използвана при изпълнението на договорите. От ДПС обаче настояват да бъде изяснено дали чрез нея са създадени предпоставки за неправомерно увеличаване на разходите.

Заместник-председателят на парламентарната група на ДПС отново поиска Иван Шишков и Гълъб Донев да дадат обяснения пред Народното събрание. Според него представителите на изпълнителната власт трябва да отговарят пред депутатите за всички въпроси, свързани с обществените поръчки и подадените сигнали за предполагаеми корупционни практики.

Летифов подчерта, че ДПС няма да се откаже от проверките по темата и ще продължи да настоява за установяване на фактите. Той свърза финансовите съмнения и с безопасността по пътищата. „Когато се краде от мантинелите, когато тук виждаме, че има магически формули, които ги оскъпяват, в крайна сметка експертите казват, че те са като солети“, заяви Летифов.

По думите му евентуалните нарушения при възлагането и изпълнението на договорите могат да имат последствия не само за държавния бюджет, но и за здравето и живота на участниците в движението.

Депутатът от ДПС Атидже Вели коментира и темата за полетите, повдигната в контекста на политическото противопоставяне. Тя насочи вниманието към поскъпването на живота и икономическото положение на гражданите. „Единствените полети, които имат значение за хората, са полетите на цените на храните, полетите на горивата и полетите на цените на услугите“, заяви Вели.

По думите ѝ гражданите усещат ежедневно увеличаването на разходите си, докато според нея правителството предприема мерки, които влошават финансовото им положение. Депутатът обвини управляващите, че намаляват минималната работна заплата и пенсиите на новите пенсионери, както и че поемат нов държавен дълг, който ще тежи на следващите поколения.

Как започна последната размяна на обвинения?

Политическото противопоставяне се изостри, след като ДПС сезира прокуратурата със съмнения за нарушения при обществените поръчки за доставка и монтаж на мантинели.

От партията поставиха под въпрос начина, по който са били индексирани стойностите на договорите, и обвиниха Шишков, че чрез въведената при служебното правителство методика е било допуснато значително оскъпяване на дейностите.

В ефира на „Здравей, България“ регионалният министър отхвърли обвиненията и заяви, че атаките срещу него са свързани със засегнати икономически интереси след спирането на обществена поръчка за мантинели на стойност около 1 милиард лева.

Шишков обясни, че държавното дружество „Автомагистрали“ е започнало подготовка да изпълнява самостоятелно част от дейностите по подмяна на ограничителните системи. За целта, по думите му, са били закупени машини, назначени работници и доставени мантинели от турски производител. Министърът също заяви, че в три от шестте района на страната са били извършени плащания над допустимия според него праг от 50% спрямо първоначалната стойност на договорите.

ДПС поиска обяснения от трима министри

След телевизионното участие на Шишков от ДПС разпространиха остра позиция, в която определиха думите му като опит за отклоняване на вниманието от поставените пред прокуратурата въпроси.

Партията обвини регионалния министър и ръководството на „Прогресивна България“, че се стремят да овладеят публични финансови ресурси. Според изложените от формацията твърдения вече сключени договори се прекратяват, за да бъдат възложени отново на по-високи цени и на фирми, които ДПС определя като приближени до управляващите.

„Опитът на министър Шишков да замете въпросите, които ДПС подаде към прокуратурата за съмнителни схеми за оскъпяване на поръчките за мантинели, с твърдения за засегнати икономически интереси, не е нищо друго освен несръчен опит за кризисен пиар“, заявиха от партията.

От ДПС обявиха, че ще продължат да събират информация и да сезират компетентните органи, като подчертаха, че договорите за мантинели са пряко свързани с безопасността на движението. Формацията настоя още Иван Шишков, финансовият министър Гълъб Донев и вътрешният министър Иван Демерджиев да се явят пред Народното събрание и да отговарят на въпроси за действията и бездействията си.

Редактор: Цветина Петкова