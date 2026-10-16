Украинският президент Володимир Зеленски поиска от лидерите на Европейския съюз допълнителна финансова подкрепа за Украйна през следващите години. По думите му страната ще се нуждае от още 70 млрд. евро за отбрана, оръжия и устойчивост през 2027 г.

„Войната ще струва 155 милиарда евро догодина и се нуждаем от поне още 70 милиарда евро от вас за отбраната, за оръжия и за устойчивостта ни“, заяви Зеленски на срещата на върха на ЕС в Брюксел.

Зеленски: Усещам пълната подкрепа на Европа

Това е „реалистична сума“, заяви той и допълни: „Моля ви да намерите начин да осигурите тази подкрепа.“

Миналия месец украинският министър на финансите Серхий Марченко заяви, че на страната не достигат 32,6 млрд. долара икономическа подкрепа и още 45 млрд. долара за отбрана, отбелязва ДПА.

Миналата година ЕС създаде механизъм за кредитна подкрепа на Киев на обща стойност 90 млрд. евро за 2026 и 2027 г. Съюзът също така призовава международните партньори на Украйна да увеличат финансовата си помощ.

По-рано германският канцлер Фридрих Мерц също заяви, че Европа ще трябва да увеличи финансовата си подкрепа за Киев.

Редактор: Георги Иванов