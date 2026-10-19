Руският външен министър Сергей Лавров е на посещение в Иран в понеделник на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток и блокираните преговори между Техеран и Вашингтон. Това е първата му визита в Ислямската република от началото на войната през февруари. Москва заявява готовност да посредничи за намирането на дипломатическо решение на конфликта.

В Техеран Лавров трябва да проведе разговори с иранския си колега Абас Арагчи. Очаква се основните теми да бъдат ситуацията в Персийския залив, възможностите за намаляване на напрежението и перспективите за възобновяване на преговорите със Съединените щати.

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Посещението беше потвърдено от говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаи, който съобщи, че двете страни ще обсъдят актуални регионални и международни въпроси.

Ден преди визитата руският първи дипломат подчерта, че усилията на Москва са насочени към предотвратяване на ново мащабно разрастване на военните действия. Според него разговорите трябва да се съсредоточат върху кризата в Персийския залив и начините за възстановяване на регионалната сигурност.

Русия обвинява САЩ и Израел за ескалацията, започнала с ударите срещу Иран в края на февруари. Лавров определи действията им като незаконна агресия, довела до сериозни последици за стабилността не само в Близкия изток, но и в световен мащаб.

Още в началото на октомври руският президент Владимир Путин е уверил иранския си колега Масуд Пезешкиан, че Москва е готова да съдейства за дипломатическо уреждане на конфликта. В края на септември, по време на Общото събрание на ООН, Лавров също заяви, че Русия може да участва в усилията за стабилизиране на обстановката в Персийския залив и Ормузкия проток.

Визитата му се осъществява близо осем месеца след началото на войната. Въпреки договореното през април прекратяване на огъня между Вашингтон и Техеран и последвалия меморандум за разбирателство през юни, през юли военните действия около Ормузкия проток бяха подновени. Контролът върху стратегическия морски маршрут продължава да бъде сред най-сериозните противоречия между Иран и Съединените щати. Преди войната през протока преминаваше приблизително една пета от световната търговия с петрол и втечнен природен газ.

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Техеран настоява за контрол върху преминаването на плавателни съдове и атакува кораби, които навлизат в района без негово разрешение. В отговор Вашингтон поддържа морска блокада на иранските пристанища.

Освен регионалната сигурност, в дневния ред на срещата между Лавров и Арагчи е включено и развитието на двустранните отношения. Русия и Иран поддържат тесни политически връзки, а военното и икономическото им сътрудничество се засили след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. Двете държави са обект на мащабни западни санкции и се стремят да разширяват стратегическото си партньорство.

Редактор: Цветина Петкова