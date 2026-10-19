Заплаха, отправена по телефона до летището във Виена, е причината пътнически самолет на Austrian Airlines да кацне извънредно в София. Това съобщи австрийският министър на вътрешните работи, цитиран от „Ройтерс“. На борда на машината, изпълняваща полет от Тел Авив до австрийската столица, имало общо 57 души.

По време на среща с медиите във Виена в понеделник министър Герхард Карнер изрично благодари на българския си колега Иван Демерджиев „за доброто сътрудничество“. На въпроси за допълнителна информация по случая обаче той отказа да отговори.

Инцидентът станал в неделя вечерта. Самолетът Airbus A320, изпълняващ полет OS82, бил пренасочен към българската столица след получаване на информация за възможно взривно устройство на борда. От българското Министерство на транспорта и съобщенията обясниха, че при приближаването към румънската граница екипажът докладвал за бомбена заплаха и взел решение за извънредно кацане в София.

Самолет от Израел за Виена кацна извънредно в София заради сигнал за бомба

An Airbus A320 flying from Tel Aviv to Vienna had to make an emergency landing in Sofia after a bomb threat, forcing Bulgarian fighter jets to scramble and escort the aircraft. https://t.co/6cYrbXQmnc — Hüseyin Örskaya (@orskyai) October 18, 2026

След подаването на сигнала били задействани дежурни сили на българските Военновъздушни сили. Изтребител МиГ-29 е изпратен, за да съпроводи пътническата машина до безопасното ѝ приземяване.

По данни на платформата Flightradar24 самолетът променил маршрута си и кацнал на летище „Васил Левски“ в София около 21:25 часа.

🔴 Un vuelo de Austrian Airlines entre Tel Aviv y Viena aterriza de emergencia en Bulgaria tras una amenaza de bomba https://t.co/Gas4J4B4vc — ABC.es (@abc_es) October 19, 2026

След приземяването всички 51 пасажери и шестима членове на екипажа били изведени от самолета, за да могат компетентните служби да извършат необходимите проверки.

От Austrian Airlines потвърдиха, че при предприетите действия не е установена реална опасност. По-късно същата вечер полетът продължил от София към Виена с всички пътници на борда.

Българските власти предприели действия по установените процедури за авиационна сигурност. По информация на Министерството на транспорта бил сформиран и кризисен екип за координиране на действията на отговорните институции.

Редактор: Цветина Петкова