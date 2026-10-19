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Почитатели изпълниха с цветя, балони и песни храма в атинския квартал Никея
Хиляди почитатели, близки и колеги се събраха в Гърция, за да почетат паметта на популярния изпълнител Йоргос Мазонакис на панихида по повод 40 дни от смъртта му.
Възпоменателната служба се състоя в храма „Света Троица” в атинския квартал Никея – мястото, откъдето тръгва житейският и творчески път на певеца. По-късно поклонението продължи и на гроба му в Третото гробище на Атина.
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Още от сутринта дворът на храма и околните улици се изпълниха с хора, дошли да отдадат почит с цветя и балони в ръце. Заради огромния брой присъстващи бяха въведени засилени мерки за сигурност, като достъпът във вътрешността на църквата беше ограничен предимно за най-близкия семеен кръг. На службата присъстваха майката на певеца Клио, подкрепяна от дъщерите си, както и баща му Манолис и негови колеги от музикалната сцена.
Пред храма и на гроба на изпълнителя звучаха емблематичните му песни. В памет на музикалното му наследство в небето бяха пуснати балони.Редактор: Мария Барабашка
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