Хиляди почитатели, близки и колеги се събраха в Гърция, за да почетат паметта на популярния изпълнител Йоргос Мазонакис на панихида по повод 40 дни от смъртта му.

Възпоменателната служба се състоя в храма „Света Троица” в атинския квартал Никея – мястото, откъдето тръгва житейският и творчески път на певеца. По-късно поклонението продължи и на гроба му в Третото гробище на Атина.

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Още от сутринта дворът на храма и околните улици се изпълниха с хора, дошли да отдадат почит с цветя и балони в ръце. Заради огромния брой присъстващи бяха въведени засилени мерки за сигурност, като достъпът във вътрешността на църквата беше ограничен предимно за най-близкия семеен кръг. На службата присъстваха майката на певеца Клио, подкрепяна от дъщерите си, както и баща му Манолис и негови колеги от музикалната сцена.

Пред храма и на гроба на изпълнителя звучаха емблематичните му песни. В памет на музикалното му наследство в небето бяха пуснати балони.

Редактор: Мария Барабашка