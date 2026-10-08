В организма на гръцкия изпълнител Йоргос Мазонакис, починал по време на плазмафереза, се откриват следи от бензодиазепини, показват първите резултати от токсикологичните изследвания, съобщава гръцката телевизия "Скай".

Йоргос Мазонакис почина на 9 септември на 54-годишна възраст по време на процедура за пречистване на кръвта. По случая бяха задържани двама лекари, които са съпрузи.

Изследвания вече откриха наличие на пропофол, силен анестетик, използван в медицински условия за предизвикване на седация и анестезия.

Намерените вещества са от класа на бензодиазепиновите препарати, които действат върху централната нервна система и се прилагат за краткосрочно намаляване на тревожността, пристъпите на паника, паническото разстройство, безсънието, епилептичните припадъци.

Очакват се резултатите от специализирани лабораторни анализи, които да установят с точност какво е количеството на конкретните вещества в организма на Мазонакис.

Според информацията до момента в клиниката, където Мазонакис почина, са търсили с помощта на изкуствен интелект как трябва да се действа при прием на пропофол и мидазолам, който е лекарство от класа на бензодиазепините със сънотворно, седативно и амнезично действие.

В организма на Йоргос Мазонакис е открито лекарството, причинило смъртта на Майкъл Джексън

Специалисти проверяват възможните последствия на организма при съвместното прилагане на двете вещества. Резултатите от изследванията се очаква да дадат повече информация за условията, при които е настъпила смъртта на Мазонакис. Гръцките здравни власти проверяват дали сривът на организма е свързан с процедурата, на която е бил подложен гръцкият изпълнител, и медикаментите, които са му били дадени, или Мазонакис е имал сериозен здравословен проблем.

Разпитът на свидетели по случая продължава. Утре пред следовател ще се яви дъщерята на семейната двойка лекари. Според информация в медиите разпитът е по искане на бащата след твърдения, че съпругата му я е подложила на същата процедура – плазмафереза, без неговото знание.

Двамата лекари, които са и собственици на частната клиника, в която се е извършила плазмаферезата, бяха обвинени в убийство с евентуален умисъл. От гръцката Служба за борба с прането на пари (ХАМЛА) съобщено, че те ще бъде бъдат разследвани за финансови нарушения и евентуално пране на пари. Проверки, последвали смъртта на Мазонакис, разкриха нарушения в редица лекарски кабинети, а властите планират създаването на регулаторна рамка за услугите, свързани с дълголетие, подмладяване и забавяне на стареенето.

Редактор: Габриела Павлова