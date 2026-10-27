Снимка: Стопкадър
Петър Тодоров даде показания в съда за ареста на лидера на ГЕРБ през 2022 г.
Бившият главен секретар на Министерството на вътрешните работи Петър Тодоров обяви пред журналисти, че при ареста на Бойко Борисов през март 2022 г. е имало изрично настояване от страна на тогавашната власт лидерът на ГЕРБ да бъде изведен публично – пеша и с белезници от дома си в Банкя. По думите му това искане е дошло от тогавашния вицепремиер и финансов министър Асен Василев.
„Такава беше командата – да се изведе пеша от дома му с белезници. Казах, че аз съм против. Тъй като не беше възможно да предотвратя това нещо, поне се противопоставих да не го извеждат така, а да го вкарат в колата”, заяви Тодоров в сградата на съда, където беше призован за разпит като свидетел по делото за незаконното задържане.
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По думите на Тодоров операцията била организирана и проведена в пълна тайна от него. Той разказа, че късно същата вечер тогавашният директор на Главна дирекция „Национална полиция“ Венцислав Кирчев бил извикан на спешна среща в сградата на Министерския съвет. Там Кирчев получил указания за неотложните процесуални действия директно от тогавашния премиер Кирил Петков, вицепремиера Асен Василев и вътрешния министър Бойко Рашков.
„Венцислав Кирчев беше близък до Асен Василев и явно гласуваха доверие на него, защото знаеха, че аз ще се противопоставя на едно такова неправомерно, политическо действие. Още в първия ден, когато встъпих на работа при министър Рашков, му казах, че в политически уволнения и арести без достатъчно доказателства няма да участвам”, категоричен бе бившият главен секретар. Той добави, че на следващата сутрин е поискал обяснение от Рашков защо професионалното ръководство е било изолирано, но не е получил смислен отговор.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Мария Барабашка
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