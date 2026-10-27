Бившият главен секретар на Министерството на вътрешните работи Петър Тодоров обяви пред журналисти, че при ареста на Бойко Борисов през март 2022 г. е имало изрично настояване от страна на тогавашната власт лидерът на ГЕРБ да бъде изведен публично – пеша и с белезници от дома си в Банкя. По думите му това искане е дошло от тогавашния вицепремиер и финансов министър Асен Василев.

„Такава беше командата – да се изведе пеша от дома му с белезници. Казах, че аз съм против. Тъй като не беше възможно да предотвратя това нещо, поне се противопоставих да не го извеждат така, а да го вкарат в колата”, заяви Тодоров в сградата на съда, където беше призован за разпит като свидетел по делото за незаконното задържане.

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По думите на Тодоров операцията била организирана и проведена в пълна тайна от него. Той разказа, че късно същата вечер тогавашният директор на Главна дирекция „Национална полиция“ Венцислав Кирчев бил извикан на спешна среща в сградата на Министерския съвет. Там Кирчев получил указания за неотложните процесуални действия директно от тогавашния премиер Кирил Петков, вицепремиера Асен Василев и вътрешния министър Бойко Рашков.

„Венцислав Кирчев беше близък до Асен Василев и явно гласуваха доверие на него, защото знаеха, че аз ще се противопоставя на едно такова неправомерно, политическо действие. Още в първия ден, когато встъпих на работа при министър Рашков, му казах, че в политически уволнения и арести без достатъчно доказателства няма да участвам”, категоричен бе бившият главен секретар. Той добави, че на следващата сутрин е поискал обяснение от Рашков защо професионалното ръководство е било изолирано, но не е получил смислен отговор.

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Редактор: Мария Барабашка