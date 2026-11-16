Кметът на София Васил Терзиев внася извънреден доклад в Столичния общински съвет с предложение общината да осигури средства за възнагражденията на педагози, които работят в яслени групи на мястото на липсващи медицински сестри. Целта е да се предотврати затварянето на над 70 групи, в които вече има приети деца, съобщиха от Столичната община.

Необходимото финансиране за следващите три месеца е около 500 000 евро. На годишна база сумата може да надхвърли 2 млн. евро, особено ако бъдат разкрити и нови групи. От общината уточняват, че средствата, предвидени за заплати на незаетите медицински сестри, ще бъдат върнати на държавата.

Предложението идва след отговор на Министерството на здравеопазването, според който финансовото и трудовоправното обезпечаване на педагозите не е в компетенциите на ведомството. В същото време действащата наредба позволява при трайна невъзможност да бъде назначен медицински специалист децата в яслената група да бъдат обслужвани от педагог със специализирано обучение и детегледачка. От Столичната община посочват, че няма предвиден бюджетен механизъм, по който да изплащат възнагражденията на тези служители.

По данни на общинската администрация в София има над 3500 свободни места в детските градини, а директори в районите „Слатина“, „Подуяне“, „Младост“, „Люлин“, „Оборище“ и „Красно село“ са готови да разкрият нови яслени групи. Това обаче зависи от осигуряването на необходимия персонал и финансиране.

По данни на Столичната община от октомври в София работят 260 яслени групи, за които са необходими 520 медицински сестри. Назначените са 364. При сегашните изисквания 78 групи са застрашени от затваряне, което засяга 1716 вече приети деца. От общината заявяват, че ще търсят решение чрез бюджета на града до намирането на траен механизъм на държавно ниво.