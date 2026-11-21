От началото на тази учебна година в NOVA дадохме старт на нашата нова социално отговорна инициатива БЪДНИНА, чиято цел е да превърне образованието в национална кауза. В нейния дух сега ще ви отведем на едно много специално място, където знанието е не просто урок, а сила и подкрепа. Ще говорим за хора, които са превърнали учителската професия, не просто в преподаване, а в мисия да помогнат на децата с продължителен болничен престой да не изостават с учебния материал. И за мин да почувстват, че вместо в клиника, се намират в класната стая. За да продължи да функционира тази тяхна образователна дейност в Пловдив, те се нуждаят от подкрепа. Проектът се осъществява от сдружение „Образование и здраве“. Често той се изправя пред финансови трудности, а разчита изцяло на дарители, за да продължи да образова децата в болницата.

Вместо чинове - болнични легла, вместо училищен звънец - детски усмивки. В Клиниката по педиатрия в Пловдив група преподаватели помагат на деца, които прекарват месеци в болница, да не губят връзката си с училището, мечтите и живота извън лечебното заведение. Вече близо десетилетие тяхната кауза оцелява благодарение на дарители и доброволци.

Златина Стайкова е сред основателите на сдружение „Образование и здраве“. Тя преподава български език, литература и история на ученици от пети до дванадесети клас. За нея уроците в болничните стаи са много повече от усвояване на учебния материал.

„Когато едно дете постъпи в болницата за лечение, то се откъсва от своето ежедневие. Понякога от семейството и близките си за доста дълъг период от време. Смятам, че това, което правим, връща нормалността в ежедневието му. Откъсва мисълта от болестта и всички процедури, които му предстоят. Дава му надежда и кураж да продължи да се бори“, разказа Стайкова в „Събуди се“.

За малките пациенти срещите с преподавателите са сред най-очакваните моменти от деня. Страхът и притеснението постепенно отстъпват място на любопитството, игрите и усмивките. „Най-голямата награда за нас и смисълът да продължаваме е, когато в края на нашата среща кажат: „Утре ще дойдете пак, нали?“, сподели учителката.

Екипът на сдружението работи с продължително хоспитализирани ученици от първи до дванадесети клас. Заниманията се провеждат индивидуално или в малки групи, като следват утвърдената от Министерството на образованието и науката учебна програма. Целта е децата да не изостават с материала въпреки продължителното лечение.

За началния учител Даниела Букова каузата има дълбоко личен смисъл. Преди осем години самата тя е била пациент в онкохематологичното отделение. Именно срещите с преподавателите от болничното училище я вдъхновяват да избере бъдещата си професия. Днес Даниела се връща в същите болнични коридори, но вече като учител. Освен знания, тя предава на децата и увереността, че заболяването не трябва да слага край на мечтите им.

„На доста от тях споделям моята история и те виждат, че има светлина след всичко това. Независимо какво се случва в този момент, те в бъдеще могат да постигнат това, което желаят“, разказа Букова.

Малките пациенти разпознават гласа ѝ още когато отвори вратата. Стават от леглата, приготвят скицниците и моливите си и с нетърпение очакват поредното занимание.

Болничното училище функционира в Клиниката по педиатрия към УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив - най-голямата структура от този тип в Южна България. В нея се лекуват деца с онкологични, неврологични, белодробни, ревматологични, гастроентерологични и ендокринологични заболявания. По данни на началника на клиниката доц. Иван Янков годишно през лечебното звено преминават около 7500 деца от цялата страна. Близо две трети от тях са в ученическа възраст и имат нужда да продължат образованието си по време на болничния престой.

Лечебното заведение предоставя безвъзмездно помещения за учебните занимания и творческите работилници, като поема и режийните им разходи. След закриването на държавните болнични училища в края на 2016 г. преподавателите в Пловдив решават да не изоставят своите ученици. Първоначално продължават да работят безвъзмездно, а впоследствие създават сдружение „Образование и здраве“, за да осигурят бъдещето на инициативата.

Днес дейността му се финансира изцяло чрез дарения от граждани и компании. Необходимата годишна издръжка е между 34 и 35 хил. евро, като основната част от средствата отива за възнагражденията на тримата преподаватели. Останалите членове на екипа работят доброволно.

Стефан Димитров, който отговаря за финансовите въпроси на сдружението, обясни, че една от големите цели е учителите да получават достойно заплащане за специфичния и отговорен труд, който полагат. „Нашата мечта е те да не работят за минимална работна заплата, защото в момента не можем да си позволим повече. Техният труд е и специфичен, и тежък“, посочи той.

Освен учебни часове преподавателите и доброволците организират творчески работилници, отбелязват национални празници и специални поводи. За децата има занимания по рисуване, лятно четене, прожекции на филми с пуканки, настолни игри и турнири. Всичко това има една цел - да направи болничното ежедневие по-цветно и по-близко до обикновения детски живот. „Тук няма звънец, но пък техните усмивки са нашият звънец. Звънец, който ги кара да се откъснат от болката, от това, което преживяват, и да се почувстват много по-добре“, сподели Даниела Букова.