Кметът на Варна Благомир Коцев депозира жалба срещу решението на ОИК за прекратяване на мандата му и иска спиране на предварителното изпълнение. В жалбата са изложени аргументи за допуснати нарушения при процедурата. Сред тях са забавеното с повече от година произнасяне на ОИК, липсата на уведомяване за заседанието на 23 ноември и невъзможността кметът да се запознае с доказателствата и да представи позицията си пред комисията.

Оспорва се и изводът, че Благомир Коцев е отсъствал неоснователно от работното си място. Според изложените аргументи отсъствието му е свързано с незаконното му задържане и ползването на отпуск, а не с отказ да изпълнява задълженията си като кмет.

В искането за спиране на предварителното изпълнение се посочват и рисковете за работата на Община Варна. Според жалбата създадената правна несигурност може да затрудни разплащанията, изпълнението на договори, обществените поръчки, управлението на общинската собственост и реализацията на проекти с национално и европейско финансиране.

Посочва се, че това може да доведе до забавяне на административни процеси, финансови последици и оспорване на решения и действия на общината.

„Кукловодите на ОИК на Общинския съвет взеха решение да направят преврат във Варна и да отстранят кмета на града”, каза по-рано днес Коцев. Според него решението е „плод на желанието им да владеят цялата община, включително и кметството, както са свикнали да го правят от десетилетия назад”.

„Вчера на заседанието на Общинския съвет беше гласуван бюджетът и огромен заем, с който трябваше да реализираме всички инфраструктурни проекти, по които работим през последните две години. Сега тези пари ще отидат в джобовете им. Варна никога не е имала независим кмет преди този мандат. Десетилетия наред градът бе управляван чрез страх и овладяване на администрацията. Още по времето на Кирил Йорданов, а след това и при Иван Портних. Тези феодали искат Варна да остане тяхно владение завинаги. „Български глас" е партията на Дънката в Общинския съвет, а зад „Алтернатива на гражданите” стоят ТИМ“, заяви Благомир Коцев.

Той призова гражданите към по-активно участие в обществения живот, критично мислене и ангажираност по време на избори.

„Това може да се промени с активна гражданска дейност, с критична мисъл, с гласуване на изборите и с отстояване на позициите на всеки един гражданин. Три години нямахме възможност да дишаме в тази община, за да вършим истинска работа. Бяхме под обсада. Работихме срещу мутри, които се бореха срещу нас, защото вече не получаваха част от трапезата, на която бяха свикнали“, заяви Коцев.

Той коментира и трудностите пред опитите за промяна в управлението на града, като посочи, че част от фирмите, работили с общината през предходни периоди, продължават да изпълняват дейности. Според него това затруднява както почистването на Варна, така и усилията за ограничаване на презастрояването.

„Няма как да изчистим града толкова лесно, когато фирмите, които те са назначили, все още продължават да работят във всеки един бранш. Няма как да искаме градът да не се бетонира, когато строителните разрешения са издавани десетилетия наред. Няма как да няма съпротива срещу мен, когато се опитвахме да въведем регулация в строителството, така че да не се бетонира всяка градинка и всяко междублоково пространство и да има ред“, посочи той.

Благомир Коцев заяви още, че случващото се в момента ще го мотивира да се кандидатира отново за кмет на Варна на следващите местни избори.

„Надявам се най-вече да мотивира варненци да гласуват, да имат критично мислене, да се интересуват и да четат между редовете“, заяви Коцев.

Той съобщи, че е издал заповед заместник-кметът по социалните дейности и здравеопазването Снежана Апостолова да го замества през днешния ден и през следващите дни.

Планът за отстраняването му е готвен отдавна, смята още Коцев. По думите му натиск е имало не само върху администрацията, но и върху самия него. Като пример посочи пожара в ресторанта на семейството му в Морската градина. Зад всичко това стояли интереси на строителния бранш.

„Ще сезирам Прокуратурата за всичко, което знам, което съм казвал и което все още не съм казвал. И това е, че съм имал лични заплахи. Знам кой човек стои зад пожара, призна си, защото не му пускам конкретен обект”, каза още той.

„Документите, на които те се позовават, е трябвало да се произнесат на 21 ноември 2025 година. Ако се бяха произнесли в този срок, който е законов, тогава щяхме да сме в съвсем друга хипотеза, която е предсрочни избори”, обясни адвокатът на Коцев Марин Пандов.

Председателят на Общинската комисия, който също е гласувал „за” отстраняването на Коцев, защити решението като основателно. „Внимателно са обсъдени всички аргументи на възражението на г-н Коцев, всички документи във връзка със сигналите и в крайна сметка общо хората, които са гласували - обръщам внимание от всички партии и коалиции - са преценили, че аргументацията на този проект за решение е тази, която отговаря на техните разбирания”, заяви Велин Жеков.

Двама членове на комисията, излъчени от ПП-ДБ, също са подкрепили санкцията срещу Благомир Коцев. Единият от тях е Емил Пенков, който на последните избори за президент е назначен в Районната избирателна комисия от квотата на „Прогресивна България”.

„Едно единствено нещо ще ви кажа, който нарушава закона, трябва да си носи отговорността”, заяви Емил Пенков, който е член на ОИК Варна.

Варненци посрещнаха новината със смесени чувства.

„Аз не съм негов симпатизант, но все пак това е нещо, което е извършено в 17.50 ч. Явно е нарушил някакви интереси, а Варна е много отдавна корумпирана”, каза Владимир Николов.

„Не го подкрепям, като цяло трябва да има някаква смяна. Градът е изключително зле на тема транспорт, чистота. Смятам, че може да се даде шанс на нов човек”, обясни Елина Цветкова.

„Обнови Европа" ще сезира ЕК за отстраняването на Благомир Коцев

„Групата на „Обнови Европа“ категорично осъжда решението на Общинската избирателна комисия във Варна да прекрати предсрочно пълномощията на демократично избрания кмет на града Благомир Коцев.“ Това пише в официална позиция на „Обнови Европа“.

В момент, когато атаките срещу търговското корабоплаване в Черно море подчертават стратегическото значение на региона за европейската сигурност, морската столица на България е лишена от избрания си кмет на основания, свързани с отпуск, ползван по време на незаконното му задържане под стража. Така се създава абсурден и опасен прецедент: първо избран кмет е лишен от свобода чрез арест, който съдът впоследствие обявява за незаконен; след това същото незаконно задържане се третира като „неоправдано отсъствие от работа“ и се използва като основание да му бъде отнет мандатът.

Председателят на „Обнови Европа“ Валери Айе заяви:

„Обстоятелствата около това решение повдигат сериозни въпроси относно пропорционалността, демократичната отчетност и върховенството на правото. Отстраняването на избран кмет на основание отсъствие от работа в период, в който той е бил задържан, изисква особено щателна проверка. Демократичният избор на гражданите на Варна трябва да бъде зачетен, а ефективната съдебна защита – гарантирана. Призоваваме Европейската комисия да следи отблизо развитието на случая, да поиска разяснения от българските власти и да оцени по-широките последици от него за върховенството на правото.“

Никола Минчев, ръководител на българската делегация на „Продължаваме промяната“, коментира:

„Дронове потапят кораби край Варна, а изборните органи са заети да броят дните отпуск на кмета – дни, които той прекара в задържане, обявено за незаконно. Решения като днешното са нещо повече от отстраняването на един неудобен за статуквото кмет. Целта им е да отчуждят гражданите от собствената им държава и да им покажат, че властта следва свои собствени правила, а не здравия разум“.

Групата на „Обнови Европа“ ще постави въпроса пред европейския комисар по въпросите на демокрацията, правосъдието и върховенството на правото Майкъл Макграт.

Междувременно в сряда в София ще се проведе мирен протест в подкрепа на отстранения варненски кмет. Според разпространения от организаторите призив демонстрацията е насрочена пред сграда, посочена от тях като централа на ТИМ, и преминава под надслов „Благо срещу ТИМ и Дънката“.

В позицията си инициаторите заявяват, че протестът е насочен срещу това, което те определят като опит арестът на кмета на Варна да бъде използван като претекст за отстраняването му от поста. Според организаторите целта е назначаването на удобен градоначалник чрез „политически марионетки“, като те изразяват подкрепа за кмета с аргумента, че той не се е огънал дори в ареста.

Авторите на призива подчертават, че казусът не засяга единствено морската столица, тъй като по думите им бизнесите, свързвани с ТИМ, оперират в цялата страна. Те призовават гражданите да се включат в акцията в защита на волята на варненци и да покажат, че „има обществена цена“ при опити за посегателство върху гласа и свободата на гражданите.

Сред конкретните поводи за недоволство, посочени от организаторите на протеста, са разпределението на общинския бюджет на Варна, строителните проекти в града и бъдещето на „Алея Първа“. Организаторите заявяват, че се противопоставят на превръщането на зоната в хотелски комплекси и на използването на общинските средства за частни интереси, като завършват призива си с посланията „Всички зад Благо“, „Всички зад Варна“ и „Всички зад свободна България“.