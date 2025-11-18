След впечатляващия успех на „Книгата на мечтите“, доказала, че българската сцена може да създава оригинални мюзикъли на световно ниво, творческият екип се завръща под продуцентството на Fest Team, с амбициозен нов авторски проект – „Тайната на музиката“. Режисьорът Уест Хайлър, заедно с Александър Чобанов (идея и либрето), Любомир Денев-син (музика и оркестрация, диригент) и Михаела Филева (текстове на песните), представят спектакъл, който улавя духа на 90-те и носи съвременно послание за силата на изкуството, приятелството и семейството и прошката.

Михаела Филева и Александър Чобанов разкриват „Тайната на музиката“

„Историята в мюзикъла е много интересна и много лична. Действието се развива през 90-те години, защото е един период и на откриване на нови възможности, но и на безпътица в известен смисъл. Период на равносметка – какво ще прави всеки един със себе си. Вече няма кой да ти казва – ти си само това. Няма ограничения, но пък трябва да намериш собствен път към мечтите си и да ги реализираш. Става дума за три поколения жени – баба, майка и дъщеря, които са в центъра на този разказ. Разглеждаме конфликтите между тях. Майката е останала сама, дъщерята иска да се занимава с изкуство. Майката навремето почти е успяла да реализира тази мечта. Дали да се занимаваш с изкуство или да не го направиш? Всички тези теми са много важни в нашия разказ. И са важни не само за тези три героини. Важни са за моя герой, за героя на Влади Зомбори. Разказва се за изборите, които правим. Ще последваш ли сърцето си? Ако не го направиш, в какво се превръщаш? Какво се случва с живота ти? Кое се е променило от 90-те до днес? Защото би трябвало много неща да са се променили, но на практика темите са същите. Аз влизам в ролята на антагониста. На лошия герой. Но персонажът ми е много интересен и съм щастлив от възможността, която ми даде екипа да се включа и в тази роля. Партнираме си с децата, които са прекрасни“, разказва Влади Михайлов.

„Тайната на музиката“ – новият български мюзикъл за деца и възрастни с премиера на 18 ноември в НДК

Всички деца, участващи в мюзикъла са минали през мащабен кастинг. Но вече са един стикован и много добре подготвен отбор.

За спектакъла се събира страхотен екип. Хореограф е Ралица Мерджанова, а режисьор е Уест Хайлър. Музиката е написана от Любо Денев. Главните роли са поверени на 12-15 годишни деца, но сред изпълнителите са опитните актьори Влади Зомбори, Владимир Михайлов, Цвети Павлов, Вяра Табакова.

Не пропускайте спектакъла „Тайната на музиката“ с премиера тази вечер в зала 1 на НДК.

Редактор: Боряна Димитрова