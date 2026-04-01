Европейската прокуратура поиска от гръцкия парламент да снеме имунитета на 11 действащи депутати във връзка с разследване за предполагаема организирана схема за измама със средства от селскостопанските фондове на ЕС. Това се посочва в прессъобщение на институцията.

Искането е отправено от европейския главен прокурор в съответствие с разпоредбите на регламента за дейността на прокуратурата и гръцкото законодателство. Освен настоящите народни представители, разследването обхваща и петима бивши депутати. Успоредно с това прокуратурата в Атина е изпратила до парламента информация за предполагаемо участие на бивш министър и заместник-министър на аграрното развитие и храните.

Правната комисия на ЕП ще обсъди следващата седмица свалянето на имунитета на Никола Минчев

От Европейската прокуратура припомнят, че вече се водят няколко разследвания за възможна организирана измама, свързана с длъжностни лица от гръцката агенция ОПЕКЕПЕ, отговаряща за управлението и контрола на европейските земеделски субсидии. Настоящото искане за снемане на имунитет се отнася до предполагаеми действия, извършени през 2021 г., уточняват от европрокуратурата.

Целта е да се осигури възможност за пълноценно продължаване на разследването и установяване на всички факти, включително събиране както на уличаващи, така и на оневиняващи доказателства.

ЕП пред NOVA: Поискахме имунитета на Илхан Кючюк за разследване на злоупотреба с фондове на ЕС

Според европейската прокуратура разследването обхваща предполагаеми тежки престъпления срещу финансовите интереси на ЕС, сред които подбуждане към злоупотреба с доверие, компютърна измама и съставяне на документи с невярно съдържание с цел получаване на неправомерна облага.

Редактор: Станимира Шикова