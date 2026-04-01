В четвъртия епизод на подкаста NOVA LAB Баланс Лора Инджова ни среща с една изключително лична и дълбока история – разговор за живота, болката, надеждата и неизбежната загуба. Събеседник по темата е Деница Илчева – психотерапевт и автор на книгата "Чакалнята". Деница Илчева говори не само като специалист, а и като човек, преминал през една от най-трудните житейски битки – диагнозата рак на майка ѝ и последвалата загуба.

Когато диагнозата променя всичко

Епизодът започва с важен въпрос: Какво се случва с нас в мига, в който чуем тежка диагноза?

Според психотерапевта това е шок – събитие, което поставя както болния, така и неговите близки в режим на оцеляване. Емоциите често се „изключват“, а на преден план излиза мобилизацията – нуждата да се действа, да се спасява, да се държи контрол.

Но именно тук се крие един от най-големите парадокси – в опита си да сме силни, често се откъсваме от най-важното: връзката с другите.

„Тук съм за теб“ – най-важните думи

Един от ключовите акценти в разговора е ролята на близките. Как да подкрепим човек, който се бори за живота си?

Отговорът е изненадващо прост, но труден за изпълнение: не с клишета, не със съвети, а с присъствие.

„Тук съм за теб. От какво имаш нужда?“ – това са думите, които имат истинска стойност.

Илчева подчертава, че фрази като „Всичко ще бъде наред“ или „Стегни се“ често затварят човека още повече. Вместо това, най-ценна е тихата, стабилна подкрепа – способността да останеш до някого в болката му, без да я отричаш.

Самотата в страданието – и пътят навън

В разговора се засяга и една болезнена тема – защо хората често крият диагнозата си, дори от близки.

Причините са различни: страх да не натоварят другите, усещане за вина, или предишен опит, в който са били неразбрани. Но истината, която този епизод ясно заявява, е, че подкрепата е жизненоважна. Да поискаш помощ не е слабост – това е акт на доверие и свързване.

Загубата не се „преодолява“ – тя се преживява

Една от най-силните части на епизода е личната история на Деница Илчева – за болестта и загубата на майка ѝ.

Тя разбива един широко разпространен мит: че времето лекува. Истината е по-различна – времето не лекува само по себе си. Лекува способността да бъдем с болката си, да я приемем и да я интегрираме в живота си.

Скръбта не е линейна. Тя се връща, променя се, присъства – понякога дори години по-късно. И това е нормално. „Колкото повече ни е тъжно, толкова повече сме обичали“ – споделя тя.

Вината, гневът и невъзможността да „спасиш“

Особено силен момент е темата за ролята на детето, когато родител е болен.

Желанието да спасиш, да задържиш, да промениш изхода е естествено – но и невъзможно. Именно тук се раждат гневът и вината, които често съпътстват скръбта.

Епизодът поставя важна граница: детето не може да спаси родителя си. И приемането на това е една от най-трудните, но и най-необходими стъпки.

„Чакалнята“ – писането като спасение

Книгата „Чакалнята” се ражда именно в този период на болка и грижа. Писането се превръща в терапия – начин да се съхрани психиката, да се даде форма на преживяното и да се намери опора в хаоса. В нея се разказва не само историята за загуба, но и за живота – с всичките му малки моменти на светлина, хумор и човечност.

Да останем свързани

Финалът на епизода оставя силно послание. Най-важното, което ще чуете в него, е: „Не сте сами!“.