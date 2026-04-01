Неизвестни отвлякоха журналиста Шели Китълсън в Багдад. Тя е работила на свободна практика за италианска новинарска агенция и още няколко онлайн издания. Информацията беше потвърдена от иракското вътрешно министерство.

Китълсън е била отвлечена в близост до хотел "Палестина" в центъра на Багдад. Във връзка със случая е задържан боец, свързан с проиранска групировка - милицията "Катаиб Хизбула", написа в социалната мрежа X високопоставеният представител на американския Държавен департамент Дилан Джонсън.

Операциите по проследяване и преследване на похитителите са довели до обкръжаване на превозно средство, което се преобърнало, докато се опитвали да избягат. Силите за сигурност на Ирак са "успели да арестуват заподозрян и да конфискуват едно от превозните средства, използвани при престъплението", посочват властите в иракската столица.

Официални лица от САЩ и Ирак казаха, че Шели Рене Китълсън е била предупредена за заплахите срещу нея броени дни преди да бъде отвлечена.

Хусеин Алави, съветник на премиера на Мохамед Шия ас Судани, каза, че на 9 март Китълсън се е опитала да влезе в Ирак от Сирия през граничния пункт "Ал Каим", но е била върната заради липса на журналистическа акредитация, а също и по съображения за сигурност, свързани с ескалацията на войната срещу Иран. По-късно тя е успяла да влезе с еднократна виза, валидна за 60 дни, която позволява на чуждестранни граждани, останали блокирани в съседните държави, да "преминат транзитно през Ирак, за да стигнат до родните си страни по наличните транспортни маршрути", посочи съветникът на Ас Судани. Китълсън е пристигнала в Багдад няколко дни преди да бъде отвлечена.

Продължават усилията за издирване на останалите заподозрени и освобождаването на отвлечената журналистка, допълват от полицията.

