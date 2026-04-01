Министерският съвет отпусна 4,5 млн. евро на Министерството на вътрешните работи за спешни ремонтни дейности по инженерното съоръжение и прилежащия път по българо-турската граница.

Средствата ще бъдат използвани за възстановяване на повредени участъци от оградата и инфраструктурата към нея, които са от ключово значение за охраната на външната граница на Европейския съюз.

Отпускат 5 млн. лв. за укрепване на оградата по границата с Турция

Правителството уточнява, че парите са предназначени за неотложни ремонтно-възстановителни дейности по съоръжението от възпрепятстващ тип, както и за поддръжка на обслужващия път, използван от граничните патрули.

Това не е първото допълнително финансиране за българо-турската граница през последните години. През 2023 г. бяха отпуснати 5 млн. лева за укрепване на оградата, а впоследствие по границата бяха изпратени и допълнителни военни. Тогава към вече разположените около 300 военнослужещи се присъединиха още 50 души заради засиления миграционен натиск.

Българо-турската граница е с дължина 271 км и се смята за най-натоварената сухопътна външна граница на Европейския съюз.

