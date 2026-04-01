Проблемът с подпомагането е, че трябва да има компенсации за всички. Ако подпомагаш едни, трябва хоризонтално да подпомагаш и други, което изисква значителни финансови ресурси от бюджета или данъците. Това каза в ефира на "Твоят ден" Любомир Дацов, бивш зам.-министър на финансите и член на Фискалния съвет.

"Голяма част от хората се отопляват на газ. По тази логика държавата трябва да компенсира и тези хора със съответната сума. За да дойдат тези пари от данъците, или трябва данъците да се вдигнат, или разходите да се преразпределят. Затова и голяма част от разговора ще стигне до това какви са възможностите на бюджета", каза той.

По думите му мерките на служебната власт са чисто политически и нямат съществено въздействие върху бюджета. "Видимо икономиката у нас реагира доста нормално, хората също реагират нормално. Но ако се задава криза, големият въпрос е как ще бъдат засегнати икономиката и бюджета и какви мерки ще се предприемат тогава", коментира Дацов.

Той коментира и ситуацията в Близкия изток. "Тръмп видимо се готви за сухопътна операция в Иран. Според мен няма подготовка за примирие или преговори, а европейската дипломация не упражнява необходимия натиск, за да не се стига до там", смята още той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова