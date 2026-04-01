Русия обяви, че е превзела напълно Луганска област в Източна Украйна, предаде ТАСС . "Подразделения на групировката войски "Запад" завършиха освобождението на Луганската народна република", посочва Министерството на отбраната на Руската федерация. Това твърдение не е потвърдено по независим път. До момента няма реакция от украинска страна.

През септември 2022 г. Русия обяви Луганска и още три източни украински области - Донецка, Запорожка и Херсонска, за анексирани. Тя обаче не е установила пълен контрол върху никой от тези региони.

Русия превзе Луганска област почти изцяло още в началото на войната. Тази и съседната Донецка област образуват промишления регион Донбас, където през 2014 г. избухна проруски сепаратистки бунт.

Руската армия напредва бавно, но методично в Донецка област, от която твърди, че е превзела над 80%. Нейното искане Украйна да изтегли войските си от останалата част от Донецка област е един от основните препъникамъни в мирните преговори, които Киев и Москва водят с посредничеството на Вашингтон. Според украинския президент Володимир Зеленски то е подкрепяно от САЩ като условие, за да даде гаранции за сигурността на страната му.

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) обявиха днес, цитирани от Укринформ, че са отблъснали най-голямата атака на руски моторизирани части от началото на годината на Славянското направление. След Краматорск Славянск е най-големият град в Донецка област, който остава под украински контрол.

Що се отнася до ситуацията на фронта като цяло, ВСУ са регистрирали във вторник 171 сражения.

Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи още за две превзети села в Украйна, предаде ТАСС. Първото е Верхняя Писаревка в североизточната Харковска област, на няколко километра южно от град Вовчанск, който става сцена на ожесточени сражения. Второто село е Бойково в югоизточната Запорожка област. То се намира близо до административната граница с Днепропетровска област - регион, в който ВСУ твърдят, че са отвоювали в последно време стотици квадратни километри територия.

