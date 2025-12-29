Русия продължава да реализира плана си за завладяване на 4 украински региона, чието анексиране обяви през 2022 г., и отбелязва стабилен напредък. Това заяви руският президент Владимир Путин, предаде АФП.

„Целта за освобождаване на регионите Донбас, Запорожие и Херсон се реализира поетапно, в съответствие с плана за специалната военна операция. Войските напредват уверено“, каза Путин по време на телевизионна среща с командирите на руската армия.

Тръмп след срещата със Зеленски: Доближаваме се много до сделка между Русия и Украйна

По-рано днес, след срещата му с украинския президент Володимир Зеленски, американският президент Доналд Тръмп заяви, че Русия ще помогне с възстановяването на Украйна.

"Русия ще помогне. Тя иска да види Украйна да успее – звучи малко странно, но обяснявах на президента, че Путин беше много щедър в намеренията си да подкрепи успеха на Киев, включително чрез доставки на енергия и други неща на много ниски цени", каза американският държавен глава.

Редактор: Ивайла Митева