Президентът на САЩ Доналд Тръмп и държавния глава на Украйна Володимир Зеленски направиха изявление след срещата им в имението на Тръмп Мар а Лаго във Флорида.

Тръмп заяви, че е провел страхотен разговор, след което двамата са говорили чрез видеоконферентна връзка и с европейски лидери и този разговор също е бил страхотен.

„Имахме страхотна среща. Обсъдихме много неща“, заяви Тръмп по време на съвместна пресконференция със Зеленски в "Мар-а-Лаго".

„Доближаваме се много до сделка между Русия и Украйна“, заяви още Тръмп, визирайки, че преговорните екипи се доближават до тази сделка между двете страни.

Президентът на САЩ призна обаче, че остават за разрешаване няколко въпроса. Той допълни, че териториалните въпроси все още не са разрешени, но добави, че според него ще бъде намерено решение.

„Доближаваме се до споразумение по този въпрос. И това е голям напредък“, каза той пред репортери по време на съвместна пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски.

Зеленски пристигна в "Мар-а-Лаго" за разговори с Тръмп

Тръмп добави, че резултатът от руско-украинските разговори ще бъде известен след няколко седмици. Но той макар и да изрази увереност в хода на мирните преговори, подчерта, че разговорите остават изключително сложни и отказа да даде точен график за това кога те могат да бъдат решени. „Мисля, че след няколко седмици ще знаем как ще се развият нещата“, каза той пред репортери, застанал редом до украинския президент Володимир Зеленски във Флорида.

Президентът на САЩ също така предупреди, че могат да възникнат неочаквани проблеми, които да попречат на цялото усилие. „Може да се случи нещо, за което не мислите, но което е много важно и да провали всичко. Вижте, преговорите бяха много трудни“, каза той.

Тръмп освен това заяви, че Русия ще помогне с възстановяването на Украйна.

Президентът на САЩ остави отворена вратата за пътуване до Украйна и изказване пред парламента на тази страна, ако това ще помогне за сключването на мирно споразумение между Русия и Украйна, въпреки че той намекна, че такова пътуване е малко вероятно.

„Знаете, нямам проблем с пътуване до Украйна“, каза Тръмп. Той добави, че би искал да сключи споразумението и да не се налага да пътува.

„Предложих да отида и да се обърна към парламента им, и знаете, ако това би помогнало, не знам дали би помогнало“, добави той.

След което Зеленски го увери, че той е добре дошъл в Украйна.

Зеленски на свой ред обяви, че ще има среща през януари с Тръмп и с европейските лидери.

Украинският президент подчерта след срещата си с американския президент, че териториалните въпроси си остават трудни.

„Вие знаете нашата позиция“, каза той. „Трябва да уважаваме нашите закони и народ. Ние уважаваме територията, която контролираме“, заяви Зеленски

Зеленски повтори позицията си, че въпросът за територията в крайна сметка ще трябва да бъде решен от народа на Украйна, и отбеляза, че до референдум може да се стигне по всеки пункт от мирния план – не само по точката за територии. Той остави отворена и възможността за някакво участие на парламента в тази насока.

„Можем да проведем референдум по всяка точка от този план“, каза той. „Разбира се, нашето общество трябва да избере, а украинците са тези, които трябва да гласуват, защото това е тяхната земя. Това е земята на нашата нация от много поколения насам“, допълни Зеленски.

Зеленски каза, че с Тръмп са обсъдили всички аспекти на 20-точковия мирен план. Той добави, че като цяло по 90% от плана е постигнато съгласие. В тази насока Тръмп отказа да посочи конкретен процент.

Тръмп към репортери в "Мар-а-Лаго": Сервирайте им обяд. Това би трябвало да ни гарантира добри новини

„Ние сме съгласни, че гаранциите за сигурност са ключов момент за постигането на траен мир“, каза още Зеленски. Украинският лидер добави, че те са на 100 процента договорени, докато Тръмп отвърна, че са се разбрали относно тях на 95 процента.

Пратеникът на Путин заяви, че светът оценява високо мирните усилия на Тръмп след разговорите със Зеленски.

„Целият свят оценява мирните усилия на президента Тръмп и неговия екип“, написа в социалната платформа X Кирил Дмитриев, ръководител на руския фонд за преки инвестиции и специален пратеник на Русия.

Зеленски започна и завърши изказването си пред журналистите след срещата с Тръмп като благодари на американския президент, отбелязва CNN, припомняйки, че през февруари по време на негова визита в Овалния кабинет на Белия дом американският президент и вицепрезидентът Джей Ди Ванс го упрекнаха, че той не бил благодарен на американските лидери за ролята им в посредничеството.

