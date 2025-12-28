Доналд Тръмп нареди на сътрудниците си да сервират обяд на журналистите на верандата в частната му резиденция "Мар-а-Лаго". Американският президент е във Флорида, където провежда среща с украинския си колега Володимир Зеленски в опит да бъде сложен край на войната в Украйна.

Малко след като двете делегации се оттеглиха в трапезарията, Тръмп попита репортерите, правещи протоколни снимки на официалните лица: "Искате ли да хапнете нещо? Да или не? Можете да си кажете!".

Зад кадър се чува глас, който му отговаря: "Да сър. Благодаря Ви, сър".

След това американският президент се обръща към Марго Мартин, специален асистент и съветник по комуникациите на Тръмп: "Марго, заведи ги отвън. Кажи на готвача да им сервира обяд. Това би трябвало да ни гарантира добри новини, но се съмнявам. Вероятно ще стане по-лошо".

Редактор: Станимира Шикова