Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в частната резиденция на Доналд Тръмп "Мар-а-Лаго" в щата Флорида за срещата си с американския президент, съобщава Sky News. Това е третата среща между двамата лидери.

► 20:52 часа Първи кадри на делегациите на Тръмп и Зеленски

Sky News публикува снимки от трапезарията на "Мар-а-Лаго", на която се вижда кои са членовете на двете делегации, които ще участват в разговора между Тръмп и Зеленски. Украинската делегация е разположена от лявата страна на масата, а американската – срещу тях.

На видеа, появили се в социалната мрежа X се чува как Зеленски казва на Тръмп, че това е първото му посещение в "Мар-а-Лаго", на което Тръмп отговаря, че залата, в която се намират, е „много благоприятна за сделки“.

До Тръмп седят държавният секретар на САЩ Марко Рубио и специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет и началникът на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс. Присъства и генерал Дан Кейн – председател на Обединения комитет на началник-щабовете и най-високопоставеният военен офицер в САЩ.

► 20:41 часа Доналд Тръмп и Володимир Зеленски започнаха разговорите си

Преди двамата лидери да се обърнат и да влязат в сградата след изявлението пред репортерите Тръмп подчерта, че вярва, че е възможен „бърз“ край на войната.

„Или тя ще приключи, или ще продължи още дълго време и още милиони хора ще загинат. А никой не иска това. Вярвам, че можем да действаме много бързо“, изрази увереност американският президент преди вратата на частната му резиденция да се затвори зад двамата лидери.

► 20:30 часа Тръмп посрещна Зеленски на прага на частната си резиденция

„Вярвам, че имаме основата за сделка“, заяви Тръмп, здрависвайки се пред репортери с украинския президент. Поздравявайки Зеленски, американския президент каза за него: „Този ​​господин е работил много усилено и е много смел, а и неговият народ е много смел“.

Той подчерта, че "смята, че Владимир Путин е сериозно настроен към мира“.

„Твърде много хора загинаха и мисля, че и двамата президенти искат да постигнат сделка. Наистина вярвам, че имаме основите на сделка, която е добра за Украйна. Която е добра за всички. Няма нищо по-важно от това“, подчерта Тръмп.

Той добави, че ще има „силно“ споразумение за сигурността на Украйна и че „европейските държави са много активно ангажирани с това“. „Имам чувството, че европейските лидери са наистина страхотни и са напълно в унисон с тази среща и с постигането на сделка. Всички те са изключителни хора“, подчерта американският държавен глава.

Зеленски, застанал до Тръмп, заяви, че ще обсъдят териториалните отстъпки, които се приемат за червена линия за страната му. Той допълни, че неговият екип за преговорите и този на Тръмп „са обсъдили как да се движат стъпка по стъпка и да се доближат до мира“ и ще продължат да го правят на срещата.

