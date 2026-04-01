12-годишно момиче беше блъснато от лек автомобил в столичния квартал „Бояна“, в района на 52 ОУ „Цанко Церковски“. Сигналът за инцидента е подаден в 10:49 часа, съобщиха от Спешна помощ.

Детето е транспортирано в болница „Пирогов“ с травма на глезена. По информация на медиците няма опасност за живота му.

Пътният инцидент е станал преди обед, а причините за произшествието се изясняват. Шофьорът е избягал и се издирва.

