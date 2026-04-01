Върховният представител на ЕС за външната политика и сигурността Кая Калас призова за значително увеличаване на икономическия натиск върху Русия като средство за прекратяване на войната в Украйна, предава ДПА.

В интервю за германската обществена телевизия ARD Калас подчерта, че са необходими решителни действия срещу т.нар. руски „сенчест флот”. Москва използва тези съдове за износ на петрол, като по този начин заобикаля санкциите и генерира приходи, с които финансира военната си дейност.

ЕС: Русия подпомага Иран с разузнаване срещу САЩ

Западните съюзници трябва да бъдат по-креативни и да предприемат тясно координирани действия, добави тя. Според нея санкциите ще имат реален ефект, само ако Великобритания, САЩ, Европа и страните от Г-7 наложат напълно еднакви мерки.

Фокусът в момента е насочен към увеличаване на тежестта върху руската държава, за да бъде принудена Москва да прекрати военните действия, обясни Калас и увери, че в момента руската икономика се намира в затруднено положение.

„Сенчестият флот” на Русия се състои от танкери и товарни кораби с неясна собственост или застраховка, които Москва използва за превоз на суровини в разрез с ограниченията. От дълго време Европейският съюз предупреждава, че тези плавателни съдове крият и рискове за сигурността, тъй като могат да се използват за шпионаж или за изстрелване на дронове.

В отговор на въпрос дали конфликтите в Близкия изток са довели до отклоняване на европейско оръжие, предназначено за Киев, Калас заяви, че е направила проверка в НАТО по темата. Получила информация, че това не е вярно и оръжията продължават да се изпращат към Украйна, както е планирано.

Вчера Кая Калас и министрите на външните работи от ЕС пристигнаха в Киев, където отдадоха почит на жертвите на руската окупация в град Буча.

