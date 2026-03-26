Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас обвини Русия, че оказва разузнавателна и военна подкрепа на Иран в конфликта с Израел и САЩ. По думите ѝ тази помощ се използва за насочване на атаки срещу американски цели.

„Виждаме, че Русия помага на Иран с разузнавателна информация, за да бъдат убивани американци“, заяви Калас пред журналисти по време на среща на Г-7 в Париж. Тя добави, че Москва предоставя и дронове, с които Техеран атакува съседни държави и американски военни бази.

Владимир Путин: Конфликтът в Близкия изток може да има ефект като последиците от COVID-19

Калас подчерта, че конфликтите в различни региони са свързани и не могат да бъдат разглеждани изолирано. Според нея ако Съединените щати искат да ограничат ескалацията в Близкия изток и да спрат действията на Иран, трябва да засилят натиска и върху Русия. „Ако САЩ искат войната в Близкия изток да спре и Иран да прекрати атаките, трябва да окажат натиск и върху Русия, за да не може да оказва подкрепа“, допълни тя, като направи връзка и с войната в Украйна.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Ралица Атанасова