Руският президент Владимир Путин заяви днес, че е трудно да се предвидят последиците от конфликта в Близкия изток, но според някои оценки потенциалното му въздействие може да е сравнимо с това на пандемията от COVID-19, предаде "Ройтерс".

"Въоръженият конфликт в Близкия изток дава все по-осезаемо отражение върху настоящата ситуация и нанася значителни щети на международните логистични, производствени и производствено-технологични вериги", подчерта президентът, цитиран от ТАСС, на заседание на конгреса на Руския съюз на индустриалците и предприемачите.

Путин каза, че пряко са засегнати добивът и преработката на петрол и газ, производството на метали, на торове и много други продукти и стоки. „Струва ми се, че дори участниците в конфликта не могат сами да предвидят нищо, а за нас това е още по-трудно", заключи руският държавен глава.

