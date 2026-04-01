Столичната община въведе промени в своята инвитро програма, които дават шанс за участие и на жени без партньор. Досега програмата беше достъпна само за семейства и двойки, а кандидатките трябваше да имат минимум три неуспешни опита инвитро, което често представляваше сериозна пречка.

Новите правила премахват това изискване и улесняват достъпа до финансиране, като целта е повече хора да имат възможност да се възползват от програмата и да сбъднат мечтата си за дете.

Нов шанс за майчинство: София допуска до инвитро програмата си и жени без партньор

Заместник-кметът по социални дейности Надежда Бачева коментира, че решението е част от цялостната политика на общината за подкрепа на семействата и стимулиране на раждаемостта. „Очакваме повече кандидати по програмата и се надяваме всички средства да бъдат използвани ефективно. До момента по общинската програма са родени 61 бебета“, добави тя.

Мария Янева от фондация „Искам бебе“ подчерта важността на промяната за жените, които до този момент са били ограничени от изискването за три неуспешни опита. „Сега тази пречка отпада, което ще доведе до повече финансирани процедури и, надяваме се, до повече нови животи“, заяви тя. Янева отбеляза и, че системата на Столичната община е добре организирана, но настоява за промени и в Държавния фонд „Инвитро“, който от над 10 години не е актуализиран.

По отношение на практическата организация, програмният съвет разглежда заявления четири пъти годишно, като при необходимост сесиите могат да бъдат по-чести. На всяко заседание се разглеждат около 15 до 20 заявления, а кандидатките могат да избират болница от договорените с общината и да подготвят необходимите документи, достъпни онлайн.

И двете отправиха призив към жените с репродуктивни проблеми да не се отказват и да потърсят помощ, защото държавата предоставя подкрепа и възможности за реализиране на мечтата за дете. „Най-хубавото нещо за една жена е да гушне бебе в ръцете си“, каза Бачева.