Синоптикът на NOVA Ники Василковски посети детска градина „Осми март” в Троян, където са преминали ранните му години. По повод 2 април – Международния ден на детската книга, популярното лице от екрана прочете приказка и разпали въображението на децата. Малките палавници в планинското градче научиха защо вали дъжд, как се образуват облаците и как се прогнозират капризите на времето.

Ники Василковски разказа на децата и за приключенията си в изследването на българската природа и красотите на страната ни. Синоптикът припомни и кои са основните правила на поведение в планината, когато срещнем мечка.

Децата поздравиха своя гост с песента „Шарената книжка”, музикалната игра „Дядовата ръкавичка” и драматизацията „Горската аптека”.

Първата целодневна детска градина отваря врати в Троян през 1951 г. Към днешна дата заведението е с променен и освежен облик. „Всеки път, когато мина оттук, очите ми се пълнят със сълзи. Тук ми бяха любимите играчки, любимите лелички, любимите храни. Много е хубаво, че имам възможността да вляза в детската градина след толкова години”, сподели Ники Василковски след посещението си.