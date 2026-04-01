Областната дирекция по безопасност на храните - Ловеч спря дейността на предприятие за месодобив, транжиране и преработка в село Лесидрен. До крайната мярка се стигна, след като инспекторите констатираха множество сериозни нарушения при проверка в обекта.

Проверяващите установили, че оттичането на отпадните води крие риск от замърсяване. Пет от стерилизаторите в кланичната зала и един в транжорната били технически неизправни. Констатирано е още, че температурата в транжорната надвишавала задължителните 12 градуса. Самата материална база също била в лошо състояние – открити са напукани подове, стени и тавани, плесен в камерите и помещенията за опаковки, както и следи от корозия по съоръженията.

Преди броени дни от БАБХ подали и сигнал до РИОСВ – Плевен за евентуално замърсяване на река Лесидренска от същото предприятие. При проверка на място е открита гъста, тъмна течност с органичен произход, която се влива в реката. Към сигнала са приложени и видеоматериали, заснети с дрон.

