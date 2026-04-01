По думите му мерките на кабинета не включват „хеликоптерни пари“, а действия, насочени към прекъсването на инфлацията
„Няма съмнение, че служебното правителство в последните дни устоява на атаки. Те звучат като предизборна кампания, макар че ние не участваме в избори, нямаме партии, не издигаме кандидати. Атаките съвпаднаха с разследванията и арестите за купуване на гласове, както и с обявяването на цялостен пакет с мерки срещу повишението на цените“. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров в началото на правителственото заседание в сряда.
По думите му мерките не включват „хеликоптерни пари“, а действия, насочени към прекъсването на инфлацията в зародиш. „Атаките съвпаднаха и с разкриването на едно споделено пътуване, включващо ръководителя на СГП, която единствена може да разследва корупция и стана символ на корупцията в правосъдието. Може би съвпаденията са случайни, но екипът ни продължава да действа последователно, прозрачно и в рамките на закона“, допълни премиерът.
Той потвърди, че антиинфлационните мерки ще бъдат активирани, а МВР ще осигури избори по правилата. „От своя страна правосъдният министър ще потърси отговорност от магистратите, които са решили да вървят по общ път с брокерите на влияние в системата. Без значение от атаките, които казват: "Не вие, не така, не сега“, ще продължим да работим с приличие, отговорно и в екип“, категоричен бе министър-председателят.
