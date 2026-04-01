Президентът на ФИФА Джани Инфантино изпрати съболезнования на близките на Борислав Михайлов, който почина във вторник след прекаран инсулт в края на миналата година.

"Натъжен съм да разбера за кончината на Борислав Михайлов. Той беше знаменит капитан на България, който изведе страната до най-доброто ѝ класиране на световно първенство и най-дълго служилият президент на Българския футболен съюз. От името на всички във ФИФА и световната футболна общност бих искал да изкажа най-дълбоките си съболезнования на семейството, приятелите му и всички, които го познаваха и работеха с него", пише Инфантино.

България скърби за загубата на Борислав Михайлов

Борислав Михайлов беше член на Изпълкома на УЕФА в периода 2011-2019 г. и работи заедно с Инфантино, който до 2016-а беше генерален секретар на европейската футболна централа.

Съпругата на Боби Михайлов: Благодаря ти, че сподели живота си с мен

Редактор: Ивета Костадинова