„Системата вече е толкова прогнила, че човек си задава въпроса как може въобще да бъде оправена. Не мога да си представя как човек продължава да извършва служебните си задължения, след като срещу него има изнесени компрометиращи факти – правилното е да се отстрани, да се проведе разследване и да се представят доказателства. Заемането на високи постове при наличие на тежки подозрения за злоупотреби с право е недопустимо в правовата държава”. Това заяви в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS професорът по конституционно право Екатерина Михайлова по повод разкритията по върховете на съдебната власт.

По повод критиките на президента Илияна Йотова относно подписаното 10-годишно споразумение с Украйна проф. Михайлова поясни, че служебното правителство разполага с почти всички правомощия на редовното, съгласно решение на Конституционния съд от 1992 г. „Служебният кабинет не може да иска вот на доверие от парламента, но може да сключва договори”, уточни тя.

Екатерина Михайлова: Не е добро решение да имаме работещ парламент по време на предизборна кампания

Михайлова обясни, че международните договори, изискващи финансови ангажименти или военна помощ, се нуждаят от предварително разрешение от Народното събрание, докато за останалите е необходима последваща ратификация. Според нея документът, подписан в Киев, вероятно е рамка за политическо сътрудничество в унисон с последователната държавна политика.

► Правният казус с премиера Гюров и БНБ

Относно правната легитимност на премиера Андрей Гюров и неговия пост в БНБ, проф. Михайлова изрази мнение, че няма юридически проблем. „Със самия акт на назначаване за министър-председател се прекратяват правомощията на подуправител на БНБ. До момента на назначаването му за мен няма юридически проблем”, обясни тя. И припомни, че „домовата книга” за избор на премиери вече е попълнена, след като депутатите са избрали нов човек на мястото на Гюров в Централната банка.

► Казусът „Емилия Русинова” и моралният разпад в прокуратурата

Михайлова коментира изнесените данни за зависимости по върховете на съдебната власт, свързани с европейския прокурор Теодора Георгиева, чието име се появи в записи от кабинета на Пепи Еврото, и твърденията ѝ, че е била заведена там от прокурор Емилия Русинова. Проф. Михайлова подчерта, че Конституцията изисква не само професионални, но и високи морални качества от магистратите.

„Това е липса на правосъдие”, категорична бе Михайлова по отношение на описаната ситуация. Тя определи скриването на сигнали срещу магистрати като „конспиративна система” и посочи, че блокирането на разследванията е недопустимо. Според нея начинът, по който хора, заподозрени в злоупотреби, остават на постовете си, руши доверието в правосъдието. „Заемането на подобни позиции в третата власт от лица, към които има тежки подозрения, е недопустимо”, добави тя.

► Отговорността на следващия парламент

Проф, Михайлова подчерта, че съдебната власт е независима, но не е „затворена черупка”, тъй като нейният бюджет и кадри зависят от решенията на парламента. Тя призова кандидатите за депутати да кажат ясно как смятат да обновят Висшия съдебен съвет и Инспектората, чиито мандати са изтекли преди години.

„Имам надежда, че може би бъдещият парламент ще намери мнозинство и сили да избере нов състав. Важно е да чуем кандидатите за депутати какво смятат да направят, а не да бягат от темата под предлог, че съдебната власт е независима”, заяви преподавателят.

Редактор: Мария Барабашка