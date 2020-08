Севиля триумфира с титлата на Лига Европа след победа с 3:2 срещу Интер. Головете за "нерадзурите" вкараха Ромелу Лукаку (4-дузпа) и Диего Годин (35), на два пъти за андалусийците се разписа Люк де Йонг (12, 32), а веднъж Диего Карлос (74).

Двубоят започна без разузнаване и още във 2-ата минута грешка на Ханданович едва не доведе до откриване на резултата. Вратарят на Интер бързо се реваншира, поставяйки началото на контраатака, на върха на която се оказа Лукаку. Той нахлу мощно в наказателното поле и Диего Карлос бе принуден да го събори. Реферът Дани Маккеле без колебание посочи бялата точка и вдигна жълт картон на защитника на Севиля. Дузпата бе хладнокръвно реализирана от Лукаку и Интер поведе.

Отговорът на Севиля не закъсня. Още в 12-ата минута Люк де Йонг с глава направи безпомощен вратаря Ханданович за 1:1. Многоходова комбинация завърши с центриране на Навас отдясно и непокритият Де Йонг прати топката в мрежата.



Страстите се нажежиха и край тъчлинията в 18-ата минута. Бранителят на Севиля Диего Карлос игра с ръка в наказателно поле пред Боно, но нидерландската съдийска бригада не пожела да прегледа ситуацията и това ядоса Антонио Конте. Вместо обяснение обаче треньорът на Интер получи жълт картон.





Севиля постепенно наложи контрол над топката и логично стигна до пълен обрат в 32-ата минута. Отново Де Йонг беше в прегръдките на своите съотборници, след като надскочи защитник на съперника след пряк свободен удар и с глава насочи топката в далечния ъгъл.

Последва светкавична реакция на "нерадзурите", които само след 3 минути получиха правото да изпълнят статично положение в близост до наказателното поле на Севиля. Перфектното центриране на Брозович бе за включилия се в атака ветеран Диего Годин, който с глава възстанови рвенството.

В добавеното време на първата част Ханданович спаси Интер от трето попадение, след като изби влизащата под гредата топка след удар на Лукас Окампос.



Второто полувреме започна доста по-спокойно от шеметните първи минути на мача, но първата възможност бе за Интер в 51-ата минута. До гол не се стигна благодарение на важната намеса на Диего Карлос, който блокира удара на Галярдини и в голяма степен изкупи грешката си за дузпата при първия гол на "нерадзурите".





Шест минути по-късно включилият се по лявото крило Серхио Регулон получи хубав пас и показа страхотна техника срещу Годин, но ударът му се спря от външната страна на мрежата. Тимът на Антонио Конте отговори с шут на Ашли Йънг, но топката мина над вратата. Фанастична изява на стража на Севиля в 65-ата минута запази равенството на стадиона в Кьолн. Лукаку бе изпуснат от защитниците на съперника и със спринт от центъра стигна до наказателното поле. Таранът шутира, но не можа да преодолее Ясин Боно, който бе излязъл да скъси ъгъла и парира удара му.

