"Осъждам решението на руския президент да признае Донецк и Луганск за независими републики. Продължаваме да подкрепяме териориалната цялост на Украйна, с нейните международно признати граници". Това написа българският премиер Кирил Петков в профила си в Twitter като коментар на изявлението на Владимир Путин.

I condemn the decision by the Russian President to recognise Donetsk&Luhansk as independent entities. We continue sporting the territorial integrity of 🇺🇦 within its international recognised borders.

International law should be uphold. We, 🇪🇺, will speak united in defending it.