Признаването на така наречените Донецка народна република (ДНР) и Луганска народна република (ЛНР) от Руската федерация обрича на провал усилията за деескалация на конфликта в Украйна и води до нарастване на напрежението в целия регион. Това заявява президентът Румен Радев в публикация в Twitter.

The recognition of the so called DPR and LPR by the Russian federation dooms the efforts for de-escalation of the conflict in Ukraine and leads to rising tension throughout the whole region. 1/2