Вниманието приковават пловдивското дерби между Локомотив и Ботев, както и столичното между Левски и ЦСКА 1948

Броени дни след края на сезона 2022/2023 беше изтеглен жребият и за първия кръг следващата кампания в елита на българския футбол - 2023/2024.

Тегленето премина по интересен начин, като още на старта феновете може да очакват атрактивни мачове. Вниманието приковават пловдивското дерби между Локомотив и Ботев, както и столичното между Левски и ЦСКА 1948. 

Фаворитите за титлата, Лудогорец и ЦСКА, ще гостуват съответно на новака Крумовград и Хебър. 

Вижте пълната програма:

I КРЪГ – 14/17 юли

Локомотив София - Ботев Враца
Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив
Левски - ЦСКА 1948
Пирин Благоевград - Берое
Арда Кърджали - Черно море
Хебър Пазарджик - ЦСКА
ФК Крумовград - Лудогорец
Етър Велико Търново - Славия

II КРЪГ – 21/24 юли

Ботев Враца - Славия
Лудогорец Разград - Етър Велико Търново
ЦСКА - ФК Крумовград
Черно море - Хебър Пазарджик
Берое - Арда Кърджали
ЦСКА 1948 - Пирин Благоевград
Ботев Пловдив - Левски
Локомотив София - Локомотив Пловдив

III КРЪГ – 28/30 юли

Локомотив Пловдив - Ботев Враца
Левски - Локомотив София
Пирин Благоевград - Ботев Пловдив
Арда Кърджали - ЦСКА 1948
Хебър Пазарджик - Берое
ФК Крумовград - Черно море
Етър Велико Търново - ЦСКА
Славия - Лудогорец

IV КРЪГ – 4/7 август

Ботев Враца - Лудогорец
ЦСКА - Славия
Черно море - Етър Велико Търново
Берое - ФК Крумовград
ЦСКА 1948 - Хебър Пазарджик
Ботев Пловдив - Арда Кърджали
Локомотив София - Пирин Благоевград
Локомотив Пловдив - Левски
V КРЪГ – 11/14 август

Левски София    Ботев Враца
Пирин Благоевград    Локомотив Пловдив
Арда Кърджали    Локомотив София
Хебър Пазарджик    Ботев Пловдив
ФК Крумовград    ЦСКА 1948 София
Етър Велико Търново    Берое Стара Загора
Славия София    Черно море Варна
Лудогорец Разград    ЦСКА София

VI КРЪГ – 18/21 август

Ботев Враца    ЦСКА София
Черно море Варна    Лудогорец Разград
Берое Стара Загора    Славия София
ЦСКА 1948 София    Етър Велико Търново
Ботев Пловдив    ФК Крумовград
Локомотив София    Хебър Пазарджик
Локомотив Пловдив    Арда Кърджали
Левски София    Пирин Благоевград

VII КРЪГ – 25/28 август

Пирин Благоевград    Ботев Враца
Арда Кърджали    Левски София
Хебър Пазарджик    Локомотив Пловдив
ФК Крумовград    Локомотив София
Етър Велико Търново    Ботев Пловдив
Славия София    ЦСКА 1948 София
Лудогорец Разград    Берое Стара Загора
ЦСКА София    Черно море Варна

VIII КРЪГ – 1/3 септември

Ботев Враца    Черно море Варна
Берое Стара Загора    ЦСКА София
ЦСКА 1948 София    Лудогорец Разград
Ботев Пловдив    Славия София
Локомотив София    Етър Велико Търново
Локомотив Пловдив    ФК Крумовград
Левски София    Хебър Пазарджик
Пирин Благоевград    Арда Кърджали

IX КРЪГ – 15/18 септември

Арда Кърджали    Ботев Враца
Хебър Пазарджик    Пирин Благоевград
ФК Крумовград    Левски София
Етър Велико Търново    Локомотив Пловдив
Славия София    Локомотив София
Лудогорец Разград    Ботев Пловдив
ЦСКА София    ЦСКА 1948 София
Черно море Варна    Берое Стара Загора

X КРЪГ – 22/25 септември

Ботев Враца    Берое Стара Загора
ЦСКА 1948 София    Черно море Варна
Ботев Пловдив    ЦСКА София
Локомотив София    Лудогорец Разград
Локомотив Пловдив    Славия София
Левски София    Етър Велико Търново
Пирин Благоевград    ФК Крумовград
Арда Кърджали    Хебър Пазарджик

XI КРЪГ – 26/28 септември (междинен)

Хебър Пазарджик    Ботев Враца
ФК Крумовград    Арда Кърджали
Етър Велико Търново    Пирин Благоевград
Славия София    Левски София
Лудогорец Разград    Локомотив Пловдив
ЦСКА София    Локомотив София
Черно море Варна    Ботев Пловдив
Берое Стара Загора    ЦСКА 1948 София

XII КРЪГ – 29/02 септември/октомври

Ботев Враца    ЦСКА 1948 София
Ботев Пловдив    Берое Стара Загора
Локомотив София    Черно море Варна
Локомотив Пловдив    ЦСКА София
Левски София    Лудогорец Разград
Пирин Благоевград    Славия София
Арда Кърджали    Етър Велико Търново
Хебър Пазарджик    ФК Крумовград

XIII КРЪГ – 6/8 октомври

ФК Крумовград    Ботев Враца
Етър Велико Търново    Хебър Пазарджик
Славия София    Арда Кърджали
Лудогорец Разград    Пирин Благоевград
ЦСКА София    Левски София
Черно море Варна    Локомотив Пловдив
Берое Стара Загора    Локомотив София
ЦСКА 1948 София    Ботев Пловдив

XIV КРЪГ – 20/23 октомври

Ботев Враца    Ботев Пловдив
Локомотив София    ЦСКА 1948 София
Локомотив Пловдив    Берое Стара Загора
Левски София    Черно море Варна
Пирин Благоевград    ЦСКА София
Арда Кърджали    Лудогорец Разград
Хебър Пазарджик    Славия София
ФК Крумовград    Етър Велико Търново

XV КРЪГ – 27/30 октомври

Етър Велико Търново    Ботев Враца
Славия София    ФК Крумовград
Лудогорец Разград    Хебър Пазарджик
ЦСКА София    Арда Кърджали
Черно море Варна    Пирин Благоевград
Берое Стара Загора    Левски София
ЦСКА 1948 София    Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив    Локомотив София

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Източник: gong.bg