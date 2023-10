Григор Димитров постигна най-добрия си резултат за годината, след като се класира за полуфиналите на турнира от сериите Мастърс в Шанхай с победа над чилиеца Николас Джари със 7-6(2), 6-.4.

Григор Димитров с исторически успех срещу Алкарас

Два дни след като срази световния номер 2 Карлос Алкарас, Димитров направи нов много силен мач и бе безупречен, за да стигне до чист успех.

Dimitrov is back into his first Masters 1000 Semi-Final since Monte-Carlo 2022 with a 7-6 6-4 win over Jarry!