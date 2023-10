Григор Димитров се класира на четвъртфинал на тенис турнира от сериите Мастърс в Шанхай. Българинът преодоля световния номер 2 – испанеца Карлос Алкарас, след 5-7, 6:2, 6:4.

GRIGO-RENAISSANCE 🔙



Grigor Dimitrov defeats Carlos Alcaraz for the FIRST TIME 5-7 6-2 6-4 for his biggest win since Indian Wells 2021! #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/eAXHYf3Ozp