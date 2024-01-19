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Вижте кои са те
Да си актьор е призвание, но … понякога звездите приемат роли по-доста по-прагматични причини. Обикновено става дума най-вече заради високите хонорари, които получават за даден филм. А парите обикновено се харчат за доста странни неща. Вижте кои са актьорите, които приеха роля по странни причини в ГАЛЕРИЯТА ТУК.
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