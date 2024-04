Европейският парламент отказа да съгласува документ за финансиране на Съвета на Европейския съюз, докато Украйна не получи нови системи за противовъздушна отбрана. Членът на законодателното събрание Ги Верхофстад обяви това в акаунта си в социалната мрежа X.



"Парламентът отказва да финансира бюджета на Съвета на ЕС, докато неговите членове не решат да подкрепят Украйна“, написа той.

👍European Parliament refuses to approve funding for the EU Council until Ukraine receives new Patriots.



