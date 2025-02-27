Снимка: gettyimages
Вижте кои са те
Много знаменитости разчитат на цял екип от стилисти и гримьори, за да се погрижат за изключителния им външен вид. Но не винаги оригиналността е гарантирана. Звездите често гравитират към сходни дизайнерски облекла, а понякога дори умишлено избират такива. Кои звезди пресъздадоха емблематичната визия на свои идоли - вижте в ГАЛЕРИЯТА ТУК.
Още любопитни галерии:
Звезди, които възродиха стар тоалет на червения килим (ГАЛЕРИЯ)
Най-отдадените бодигардове на звездите (ГАЛЕРИЯ)
СЛЕД ИЗНЕВЕРИ: Звездите, които се ожениха за любовниците си (ГАЛЕРИЯ)
Размерът няма значение: Звезди, които мислехме за по-високи (ГАЛЕРИЯ)
Най-скъпоплатените бодигардове на звездите (ГАЛЕРИЯ)
Звезди, които сами провалиха кариерата си (ГАЛЕРИЯ)
Звезди, доказали, че годините са просто цифра (ГАЛЕРИЯ)
КУРИОЗНИ СИТУАЦИИ: Как децата на звездите осъзнали, че родителите им са известни (ГАЛЕРИЯ)