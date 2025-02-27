Много знаменитости разчитат на цял екип от стилисти и гримьори, за да се погрижат за изключителния им външен вид. Но не винаги оригиналността е гарантирана. Звездите често гравитират към сходни дизайнерски облекла, а понякога дори умишлено избират такива. Кои звезди пресъздадоха емблематичната визия на свои идоли - вижте в ГАЛЕРИЯТА ТУК .

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Редактор: Станимира Шикова