Българската звезда на тима от Формула 3 "Кампус Рейсинг“ Никола Цолов завърши Гран при на Австрия с безапелационна победа. Това бе рекордна шеста победа за него във Формула 3.

Впоследствие се оказа обаче, че пилотът е нарушил техническите правила и загуби точките си. Комисарите дисквалифицираха българина заради износена планка под пода на колата с 0,2 мм над допустимото. След дълги обсъждания и измервания, заради които Цолов бе привикан и изпусна планирания си полет, в крайна сметка бе решено, че болидът му е нередовен и така го лишиха от победата.

След като спечели квалификацията, а след това се пребори и за третото място в спринтовия старт, в самото състезание на "Ред Бул Ринг“ в Шпилберг пилотът потегли първи и не изпусна водачеството до края.

След дисквалификацията на Цолов обаче всички пилоти се изкачват с място напред, което означава, че победител в Шпилберг е норвежецът Мартиниус Стенсхорн. Бразилецът Рафаел Камара пък се придвижи на пета позиция, спечели 10 точки и поведе с 28 на българина. Цолов пък бе свален до трето място с четири точки зад германеца Тим Трамнитц, който финишира трети в Австрия.

