Агенция „Митници“ успешно внедри и пусна в реална експлоатация новата версия 6 на Митническата информационна система за транзит (МИСТ). България е първата държава членка на Европейския съюз, въвела системата чрез подхода Opt-in и с реализирани промени, произтичащи от проекта по Многогодишната стратегическа програма на ЕС.

Българската митническа администрация избра подхода Opt-in, който позволява на икономическите оператори да подават комбинирана транзитна декларация, съдържаща и данни за сигурност и безопасност при въвеждане на стоки. Това решение е насочено към улесняване на тежкотоварния трафик и оптимизиране на обработката на транзитни процедури при външните граници на ЕС.

Официално стартира работата на съвместния контингент за охрана на българо-турската граница

Внедряването на системата е част от проекта „Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на МИСТ“, реализиран върху Cloud архитектура, съгласно проект „Подобряване на новата компютризирана система за транзит, етап 6“.

Системата предоставя ключови предимства като:

♦ Синхронизира представянето на стоки за входни и транзитни формалности;

♦ Обединява решенията по контрола и отчитането на резултатите от него;

♦ Подобрява управлението на процесите по освобождаване или преминаване на границата;

♦ Съкращава времето за приключване на входните формалности;

♦ Улеснява търговския сектор чрез възможност за подаване на единна декларация съгласно декларация, одобрена от ЕС.

Редактор: Цветина Петкова