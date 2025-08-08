16-годишно момче загина при катастрофа на пътя между Велинград и село Кръстава, съобщиха от ОДМВР - Пазарджик. Пътният инцидент е станал малко преди 23 ч. на 7 август.

Момчето се качило на мотоциклет, собственост на баща му. Заедно с него бил и приятел от същото село. Движейки се с несъобразена с пътните условия скорост, младежът се блъснал в намираща се на пътя крава.

В резултат на сериозния удар водачът на мотоциклета починал на място. Екип на Спешна помощ транспортирал другото момче в болницата във Велинград, където то е настанено за лечение.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.

Редактор: Цветина Петкова