Пожар се разгоря край село Тънково. Огънят е тръгнал от сухи треви, но вятърът край морето усили пламъците. Димът се вижда от съседните селища Равда и Несебър, а заради задимяването се наложи пренасочване на движението в района.

Oт Агенция "Пътна инфраструктура" съобщиха, че движението по път III-9601 Слънчев бряг – Тънково е възстановено.

Два хеликоптера са насочена и към разпалени пожари в гората на територията на община Средец. Огънят гори в труднодостъпни места, като огнищата са ниски и са няколко на брой. В тази връзка кметът на община Средец инж. Иван Кичев обяви бедствено положение.

Пожар избухна край Банкя

Пламъците са далеч от населените места в района - Сливово, Синьо Камене и Гранитец. Няма опасност за населението.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Цветисиана Костова