Снимка: Елена Танева
Движението в района е възстановено, друг пожар гори на територията на община Средец
Пожар се разгоря край село Тънково. Огънят е тръгнал от сухи треви, но вятърът край морето усили пламъците. Димът се вижда от съседните селища Равда и Несебър, а заради задимяването се наложи пренасочване на движението в района.
Oт Агенция "Пътна инфраструктура" съобщиха, че движението по път III-9601 Слънчев бряг – Тънково е възстановено.
Два хеликоптера са насочена и към разпалени пожари в гората на територията на община Средец. Огънят гори в труднодостъпни места, като огнищата са ниски и са няколко на брой. В тази връзка кметът на община Средец инж. Иван Кичев обяви бедствено положение.
Пламъците са далеч от населените места в района - Сливово, Синьо Камене и Гранитец. Няма опасност за населението.
Репортер: Елена ТаневаРедактор: Цветисиана Костова
