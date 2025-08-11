Снимка: NOVA, архив
Силвия Къдрева е избрана за председател на комисията, която се очаква да приключи работата си в рамките на месец преди септемврийското заседание на парламента
Номинационната комисия, която трябва да оцени кандидатите за новия състав на Антикорупционната комисия, се събира днес.
Членовете ѝ ще разгледат концепциите на допуснатите до този етап кандидати. Очаква се да бъдат насрочени и изслушванията.
ПП-ДБ поискаха да бъдат отстранени двама членове на номинационната комисия за КПК
За неин председател беше избрана заместник-председателката на Сметната палата Силвия Къдрева.
Номинационната комисия цели да приключи работата си в рамките на месец. Ако това стане, част от процедурата за назначаване на новите началници на Антикорупционната комисия ще е приключила, когато депутатите се върнат от лятната си ваканция в началото на септември.Редактор: Румен Лозанов
