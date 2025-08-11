6-месечно бебе е с тежка черепно-мозъчна травма след падане, съобщиха за NOVA от болницата в Монтана.

Инцидентът е станал в неделя вечерта около 19.30 ч във Вършец. То е било оставено с 10-годишно дете, което го изпуснало. Момиченцето е паднало върху плочки. Първоначално бебето е настанено в монтанската болница, а днес е транспортирано с медицински хеликоптер до „Пирогов”.

За случая е сигнализирана Държавната агенция за закрила на детето. Води се досъдебно производство.