Голям пожар гори над Кърджали между селата Дъждовница, Ридово и Снежинка. Огънят пламнал в сряда следобед и към момента вече е обхванал площ от около 500 декара.

Пожар обхвана горски район край Кърджали



Пламъците са засегнали смесена гора, треви, храсти и горска постеля, като на моменти горели върхово, което затруднява овладяването им. На терен работят близо 30 пожарникари с 6 пожарни автомобила, 10 горски служители, както и тежка техника за проправяне на просеки.

По информация на властите няма опасност за населени места. Причините за възникването на пожара се изясняват.