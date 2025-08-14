-
Политическо напрежение: Трябва ли се продават държавни имоти с отпаднала необходимост
-
Среща в МРРБ заради безводието в Плевен
-
Жителите на „Кремиковци“ с подписка срещу нова кариера до домовете им
-
Започва обучение на служителите на „Български пощи“ във връзка с приемането на еврото
-
Временни ограничения по магистралите „Хемус“ и „Марица“
-
Спортни новини (13.08.2025 - лятна късна)
На терен работят близо 30 пожарникари с 6 автомобила, 10 горски служители и тежка техника
Голям пожар гори над Кърджали между селата Дъждовница, Ридово и Снежинка. Огънят пламнал в сряда следобед и към момента вече е обхванал площ от около 500 декара.
Пожар обхвана горски район край Кърджали
Пламъците са засегнали смесена гора, треви, храсти и горска постеля, като на моменти горели върхово, което затруднява овладяването им. На терен работят близо 30 пожарникари с 6 пожарни автомобила, 10 горски служители, както и тежка техника за проправяне на просеки.
По информация на властите няма опасност за населени места. Причините за възникването на пожара се изясняват.
Последвайте ни