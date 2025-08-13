Сигнал за пожар в кърджалийското село Дъждовница е получен около 14:00 часа в сряда. От пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Кърджали информират, че пламъците са се разраснали, като към момента обхващат около 150 декара горска постеля.

От МВР уточниха, че огънят на този етап е низов, предаде кореспондентът на БТА в Кърджали Валентина Стоева. На терен работят пет пожарни автомобила с 15 пожарникари и над 20 горски служители. Багер прави просеки, за да ограничи разпространението на пламъците.

От пресцентъра на МВР посочиха, че към момента пламъците не застрашават местното население или къщи.

Редактор: Цветисиана Костова