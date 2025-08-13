Пожар се разгоря на територията на защитена местност „Калимок – Бръшлен“. По приблизителна оценка огънят е засегнал площ от около 850 декара. Гъстият дим се вижда от километри.

Първият подаден сигнал е за пожар в землището между селата Нова Черна и Цар Самуил. Местността е труднодостъпна - има предимно блата и е трудно да се установи колко точно са огнищата.

От пожарната в Тутракан съобщиха, че те са няколко. Единственото, което могат да направят огнеборците на този етап, е да осигурят дежурство, така че да не позволят пожарът да се разпространи и да достигне населените места.

Защитената местност „Калимок – Бръшлен“ е една от най-големите в страната. Тя е местообитание на хиляди защитени животински и растителни видове. Тук се намира и най-голямата колония на къдроглави пеликани. Според еколозите мястото на пожара е на около 3 км от тях и засега птиците не са в опасност.